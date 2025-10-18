Comasina

CESANO MADERNO – Un fine settimana ricco di profumi, colori e tradizioni internazionali con il ritorno del Mercato Europeo, che fino a domenica anima le vie e le piazze della città con le sue specialità gastronomiche e artigianali provenienti da tutta Europa. Oltre alle numerose bancarelle e all’atmosfera di festa, non mancheranno momenti di intrattenimento e iniziative culturali. Domani, sabato alle 11, in piazza Arese, si terrà la premiazione delle bancarelle più originali.

Il programma del weekend sarà arricchito da una serie di mostre ed eventi collaterali che renderanno il soggiorno a Cesano ancora più interessante:

A Palazzo Arese Borromeo , la mostra fotografica “Mario De Biasi. Il coraggio che ha fatto Epoca”, dedicata a uno dei più grandi maestri della fotografia italiana.

All’ Auditorium Disarò , l’esposizione “Auto e moto d’epoca e foto storiche” a cura dell’ Auto Moto Club Brianza Storica Cesano Maderno .

All’ Oratorio dei Santi Angeli Custodi , la personale di Paolo Bombonato “Storie brevi di pendolari fantastici e altri scarabocchi”.

Al Museo Didattico del Legno , la mostra “Cattedrali al Museo”.

Infine, a Palazzo Arese Jacini, la mostra curata da Isal “La memoria del colore: l’anima dei segni di Claudio Granaroli”, che prevede anche laboratori artistici gratuiti per bambini durante gli orari di apertura.

Il fine settimana cesanese offrirà inoltre musica, una castagnata, una camminata solidale ed esposizioni di auto d’epoca, in un programma pensato per coinvolgere cittadini e visitatori di tutte le età.

