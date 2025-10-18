Cronaca

CISLAGO – Crescono in diverse zone del paese gli episodi di abbandono indiscriminato di rifiuti, anche ingombranti, lasciati accanto ai cestini pubblici o lungo le strade. A segnalarlo è l’amministrazione comunale, che in una nota esprime amarezza e preoccupazione per comportamenti definiti “incivili, inaccettabili e profondamente dannosi per l’ambiente e per la comunità”. Episodio sconcertante: su un cestino dei rifiuti qualcuno ha lasciato addirittura un wc (che, nel caso, andrebbe conferito alla piazzola ecologica).

Nonostante i servizi di raccolta attivi e i ripetuti appelli al senso civico, il fenomeno continua a ripresentarsi, compromettendo il decoro urbano e la vivibilità del paese.

Il Comune ricorda che l’abbandono dei rifiuti costituisce un reato penalmente perseguibile e che saranno messe in campo tutte le azioni necessarie per individuare e sanzionare i responsabili, anche attraverso controlli mirati sul territorio e l’uso di strumenti di sorveglianza.

“Invitiamo tutti i cittadini a collaborare attivamente per la tutela e il rispetto del nostro paese”, conclude l’amministrazione comunale, rinnovando l’appello al rispetto delle regole e al corretto smaltimento dei rifiuti.

