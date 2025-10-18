Ieri su ilSaronno: truffa col superbonus, nuova aggressione sul treno e mercatino solidale in arrivo
18 Ottobre 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 17 ottobre, spiccano l’inchiesta su una maxi truffa legata al superbonus a Saronno, un nuovo episodio di violenza a bordo di un treno regionale e l’annuncio del ritorno del mercatino dell’usato con finalità solidali. Non mancano temi di attualità come la sicurezza della polizia locale e un’importante nomina religiosa.
Un’indagine condotta dalla Guardia di finanza ha portato alla luce una presunta truffa da oltre un milione di euro legata al superbonus, con nove persone indagate a Saronno per indebite compensazioni fiscali.
Saronno, “furbetti del Superbonus”: truffa da un milione e nove indagati
Torna a novembre il mercatino dell’usato per solidale, iniziativa che unisce la raccolta e la vendita di oggetti a scopo benefico, organizzata dalla comunità pastorale cittadina.
Un ragazzo di 18 anni è stato aggredito e derubato della collana d’oro a bordo di un treno della linea Milano-Varese, in un nuovo episodio di violenza che solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei pendolari.
Nuovo episodio di violenza su un treno, 18enne aggredito e derubato della collana d’oro
Il sindacato Sulpl ha denunciato le condizioni inadeguate della sede della polizia locale di Saronno, chiedendo interventi urgenti per tutelare la salute e l’efficienza degli agenti.
Sicurezza Saronno, Cse Sulpl chiede interventi per il comando di polizia locale: “Condizioni inadeguate per gli agenti”
Per la prima volta una donna, originaria di Saronno, guiderà le confraternite della diocesi di Milano: una nomina storica che segna un cambiamento significativo all’interno della realtà ecclesiale locale.
È di Saronno la prima donna alla guida delle Confraternite della Diocesi di Milano
