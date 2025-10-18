Cronaca

UBOLDO – Un motociclista di 31 anni di Saronno è rimasto ferito in un incidente avvenuto nella mattinata di venerdì 17 ottobre lungo via 4 novembre, all’altezza del distributore. L’uomo è stato soccorso in codice giallo e portato all’ospedale di Legnano dopo essere caduto a terra in seguito a un violento impatto con un’auto.

Secondo quanto ricostruito in un primo momento dalla polizia locale, la moto stava viaggiando in direzione Rescaldina quando si è scontrata con una Renault Twingo, guidata da una 30enne di Origgio, che stava svoltando a sinistra per entrare in un parcheggio. La collisione ha fatto perdere l’equilibrio al centauro, caduto provocandosi una frattura.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i volontari della Croce rossa di Lainate e i carabinieri della compagnia di Saronno, oltre al personale della Soreu Laghi che ha coordinato le operazioni.

La polizia locale di Uboldo ha gestito il traffico, rimasto bloccato a senso unico alternato per consentire i rilievi. Le indagini proseguono per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

