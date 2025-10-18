Cronaca

SARONNO – Giornata difficile per la viabilità nel comprensorio saronnese quella di ieri, 17 ottobre, segnata da tre distinti incidenti stradali che hanno coinvolto auto, moto e biciclette. Il sinistro più serio si è verificato nella mattinata a Uboldo, lungo via 4 novembre, dove si sono scontrate una moto e un’auto nei pressi del distributore Ip. A rimanere ferito è stato un motociclista di 31 anni, residente a Saronno, che dopo l’impatto è stato sbalzato sull’asfalto. Secondo i primi rilievi della polizia locale, l’auto, condotta da una donna di 30 anni di Origgio, proveniva da Saronno. Il centauro, che avrebbe riportato una frattura, è rimasto cosciente durante i soccorsi ed è stato trasportato all’ospedale di Legnano.

Sempre nelle prime ore del mattino, intorno alle 6, a Saronno, tra viale Lombardia e via Varese, un ciclista di 34 anni è stato investito da un’auto. L’uomo ha riportato ferite lievi e non è apparso in condizioni preoccupanti.

Infine, nel primo pomeriggio, intorno alle 13, un altro incidente ha provocato rallentamenti lungo viale 5 Giornate a Caronno Pertusella, nel tratto locale dell’ex statale Varesina. Qui si sono scontrate un’automobile e una motocicletta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Saronno e un’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago. Il motociclista, 59 anni, è stato soccorso ma non ha riportato gravi lesioni e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

I militari hanno eseguito i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dei tre episodi e accertare le eventuali responsabilità.

