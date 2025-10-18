Città

SARONNO – Il Comune di Saronno ha preso parte al convegno annuale della Rete Re.a.dy, la rete nazionale delle Pubbliche Amministrazioni impegnate contro le discriminazioni legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere. A rappresentare l’Amministrazione comunale è stata l’assessora alle pari opportunità Lucy Sasso, che ha partecipato all’incontro insieme a delegazioni provenienti da tutta Italia.

Durante la giornata sono stati presentati progetti, buone pratiche e nuove proposte per promuovere una cultura dei diritti e dell’inclusione, con un confronto diretto tra enti locali, associazioni e istituzioni. L’appuntamento ha offerto anche un aggiornamento sui più recenti sviluppi normativi in materia di pari opportunità e politiche antidiscriminatorie.

“I diritti – si ricorda dall’Amministrazione – vanno tutelati ogni giorno. Serve un impegno costante affinché la strada già percorsa non venga cancellata”. La partecipazione al convegno conferma l’adesione del Comune di Saronno alla Rete Re.a.dy e il suo impegno nel costruire una città attenta, rispettosa e inclusiva, dove la diversità sia riconosciuta come valore per l’intera comunità.

