Lazzate

LAZZATE – L’arte come strumento per il benessere e la cura di sé, attraverso l’utilizzo di materiali artistici, albi illustrati e libri di poesia della biblioteca. Si tratta dell’evento promosso dalla biblioteca comunale di Lazzate, dal titolo “Foliage di immagini e parole”. Guidati da un’arte terapeuta, gli incontri si svolgeranno il giovedì sera in biblioteca per tutti gli interessati che vorranno usare l’arte figurativa e poetica per scoprire sé stessi.

Dalle 20.30 alle 22.30, gli incontri si terranno giovedì 23 ottobre, giovedì 6 e 20 novembre, giovedì 4 e 18 dicembre. La partecipazione è totalmente gratuita, ma è necessario iscriversi in biblioteca, in via don Alessandro Parenti 2, entro il 21 ottobre.

