Città

CARONNO PERTUSELLA – “Trasformare la frustrazione in possibilità, la solitudine in comunità e la denuncia in proposta”. Con queste parole l’assessora alle pari opportunità del Comune di Saronno, Lucy Sasso, presenta la nuova edizione di Generazione Zero Workfest, in programma sabato 18 ottobre al Parco della Resistenza, in via Avogadro 103. Dopo il successo della prima edizione a Saronno, l’evento torna con un focus su legalità, integrazione e solidarietà internazionale, grazie alla collaborazione con l’associazione culturale Città Futura.

“L’anno scorso – ricorda Sasso – abbiamo raccontato il mondo del lavoro che vorremmo: con salari giusti, parità di genere e diritti per tutti. Quest’anno vogliamo ribadire che un mondo diverso è possibile, se lo costruiamo insieme”.

La mattinata, dalle 10 alle 12.30, sarà dedicata al benessere e alla creatività con laboratori gratuiti di Dungeons & Dragons, uncinetto, cucito, disegno e una lezione di yoga alle 11 con Daniela Franceschinelli. Alcune attività sono su prenotazione, informazioni su Instagram e Facebook @genzeroworkfest.

Nel pomeriggio spazio ai dibattiti.

Alle 15, il panel “La società che non tace” vedrà la partecipazione dell’europarlamentare e giornalista Sandro Ruotolo, di Cristina Seveso della cooperativa Bottega del Grillo di Garbagnate e di Gabriele Ambrosio, attivista di Libera Milano. L’incontro affronterà i temi dell’economia sommersa, del riutilizzo sociale dei beni confiscati e delle esperienze positive di rigenerazione del territorio.

Alle 16.30, il confronto “TVB Cara Italia” con Remon Karam e Sonny Olumati, attivisti per i diritti umani, sarà dedicato ai giovani senza cittadinanza e alle sfide dell’integrazione, con testimonianze e spunti per costruire una società più inclusiva.

La cucina sarà aperta a pranzo e a cena, con bar attivo tutto il giorno. Dalle 19, musica dal vivo e dj set per chiudere la giornata in festa.

Durante l’intera manifestazione saranno presenti stand e attività di numerose associazioni, tra cui Agedo, Amnesty International, Anpi Saronno, Associazione Palestina Varese, Boca del Pozo, Bottega del Grillo Garbagnate, Cgil, Centro Culturale Islamico di Saronno, Cooperativa Intrecci, Emergency, Giovani Musulmani Italiani, Isola del Riuso, Libera, Associazione Luca Coscioni e People Casa Editrice.

La giornata si concluderà alle 18 con l’incontro “Global Sumud Flotilla: la resistenza che unisce”, moderato da Lucy Sasso. Gli attivisti Benedetta Scuderi e Paolo Romano racconteranno la loro esperienza a bordo della missione internazionale che porta aiuti umanitari a Gaza con azioni nonviolente. “Sumud – spiega Sasso – significa ‘resistenza’: restare saldi nella difesa dei diritti e della libertà, anche di fronte alle difficoltà più grandi”.

Tutti gli aggiornamenti e il programma dettagliato sono disponibili sulle pagine social @genzeroworkfest.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09