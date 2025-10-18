Saronno: domenica 19 ottobre torna il mercatino del collezionismo e delle cose vecchie
18 Ottobre 2025
SARONNO – Appuntamento con la tradizione per gli appassionati di antiquariato e curiosità: domenica 19 ottobre si terrà una nuova edizione del mercatino del collezionismo e delle cose vecchie, organizzato dalla Pro Loco di Saronno con il patrocinio del Comune.
L’evento, che si svolge ogni terza domenica del mese, animerà piazza del Mercato e via Pagani per l’intera giornata, offrendo ai visitatori l’occasione di curiosare tra bancarelle ricche di oggetti d’altri tempi, collezioni, dischi, libri, mobili, articoli vintage e pezzi unici.
Il mercatino sarà aperto dalle 8 alle 16, con espositori provenienti da tutto il territorio lombardo e numerosi collezionisti che proporranno oggetti rari e particolari, perfetti per chi ama la storia e il fascino del passato.
La manifestazione è ormai un appuntamento fisso nel calendario cittadino e attira ogni mese centinaia di visitatori, trasformando la zona del mercato in un vivace punto di incontro per appassionati e curiosi. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Pro Loco Saronno scrivendo su WhatsApp al numero 3913950237.
(foto archivio)
