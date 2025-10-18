Città

SARONNO – Martedì 21 ottobre alle 18.30, nel foyer del teatro Giuditta Pasta di Saronno, Francesca Sangalli presenterà il suo nuovo romanzo “A Londra non serve l’ombrello. Volevo solo cambiare vita“. Modera Maria Cornelia Proserpio, assessore alla Cultura del Comune di Saronno.

Si tratta di una storia, in parte autobiografica, brillante e capace di parlare a un pubblico ampio perché intreccia ironia, riflessione personale e sguardo critico sul presente. La protagonista – una quarantenne che lascia Milano con marito, figlio e gatta per trasferirsi a Londra – affronta con disincanto e lucidità il tema del cambiamento e della ricerca di un nuovo equilibrio tra lavoro, famiglia e desideri. Londra diventa il palcoscenico di una rinascita, tra tarme nella casa di (quasi) Notting Hill, incomprensioni culturali e persino la morte della regina, trasformando ogni dettaglio in occasione narrativa.

Il romanzo unisce leggerezza e profondità nell’affrontare temi di grande attualità, come il delicato equilibrio tra vita privata e professionale, l’identità femminile e la necessità di ridefinire le proprie priorità. Con uno sguardo ironico e universale racconta l’esperienza del “ricominciare altrove”, in cui molti lettori potranno riconoscersi.

Francesca Sangalli è autrice poliedrica – drammaturga, sceneggiatrice e scrittrice – che ha firmato adattamenti teatrali (tra cui Le otto montagne di Paolo Cognetti), testi rappresentati nei più importanti teatri italiani, romanzi, racconti e sceneggiature per il cinema e l’animazione, ricevendo premi e riconoscimenti a livello nazionale e internazionale.

Al termine della presentazione andrà in scena lo spettacolo “Fear no more” scritto da Francesca Sangalli, con la regia di Simona Gonella e con Leda Kreider, Maria Laura Palmeri, Matthieu Pastore.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09