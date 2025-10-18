iltra2

VENEGONO SUPERIORE – Un gesto di vicinanza e rispetto verso l’Arma dei carabinieri dopo la tragedia di Castel d’Azzano, nel Veronese, dove lo scorso lunedì 14 ottobre hanno perso la vita i militari Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello.

Nella mattinata di venerdì 17 ottobre, Antonio Borgo, comandante della polizia locale di Venegono Superiore, insieme al vice commissario della polizia locale di Castiglione Olona, ha voluto rendere omaggio ai carabinieri, simbolicamente rappresentanti dell’Arma, in segno di partecipazione al dolore per la scomparsa dei tre colleghi.

Un momento semplice ma carico di significato, per ribadire la solidarietà e la stima delle forze di polizia locali nei confronti dei carabinieri, quotidianamente impegnati nella tutela della sicurezza e del bene comune.

