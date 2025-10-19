Primo piano

GERENZANO – Domenica di equilibrio nel campionato di Prima Categoria Lombardia, dove la Gerenzanese ha impattato 2-2 contro la Virtus Cermenate al termine di una partita combattuta e ricca di emozioni. Per i padroni di casa in gol Pellizzi su calcio di rigore e Aloe, reti che non sono però bastate per conquistare l’intera posta. Con questo risultato, i gerenzanesi restano a metà classifica con 7 punti.

In testa alla graduatoria continua la marcia perfetta dell’Atletico Schiaffino, che ottiene la sesta vittoria consecutiva travolgendo la Besana Fortitudo per 4-0 e si conferma leader solitario del girone.

Prima Categoria – Risultati 6ª giornata

Atletico Schiaffino–Besana Fortitudo 4-0

Biassono–Briantea 1-0

Cuggiono–Rondò Dinamo 2-1

Gerenzanese–Virtus Cermenate 2-2

La Dominante–Osl Garbagnate 1-0

Montesolaro–Vigor 3-4

Polisportiva Di Nova–Lainatese 3-3

Sesto–Pro Lissone 2-1

