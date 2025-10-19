Calcio

TRADATE – Pareggio a reti bianche per il Tradate Abbiate, che esce con un punto dal difficile campo del Laveno Mombello nella sesta giornata del girone A di Prima Categoria Lombardia. Una partita equilibrata, dove le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi, con poche vere occasioni da gol ma tanto agonismo. Per i tradatesi si tratta comunque di un risultato utile, che consente di muovere la classifica dopo un avvio di stagione complesso.

Nel turno domenicale spiccano anche i successi del Luisago Grandate, che balza in testa grazie all’1-0 sull’Union Gorla, e del San Michele, vittorioso con un netto 4-0 sulla France Sport. Finisce invece 2-2 la sfida tra Cantello Belfortese e Ardita Cittadella, che perde così la vetta.

Prima Categoria – Girone A, risultati e marcatori (6ª giornata)

Aurora Montano Lucino–For Soccer 0-2

Brebbia–Olimpia Tresiana 2-0

Cantello Belfortese–Ardita Cittadella 2-2

Veniano–Valceresio 1-1

Itala–Cassina Rizzardi 2-2

Laveno Mombello–Tradate Abbiate 0-0

Luisago Grandate–Union Gorla 1-0

San Michele–France Sport 4-0 (11′ pt Marcaletti, 25′ pt e 24′ st Di Vito, 45′ st Barassi)

Classifica Prima Categoria – Girone A

Luisago Grandate 15, Ardita Cittadella 14, Union Gorla 12, Veniano 12, Itala 11, Valceresio 10, Brebbia 10, Laveno Mombello 10, For Soccer 8, San Michele 7, Cantello Belfortese 7, Cassina Rizzardi 7, Tradate Abbiate 6, Aurora Montano Lucino 3, France Sport 3, Olimpia Tresiana 0.

