Calcio 1′ e 2′ cat. locale: tre punti per l’Amor Sportiva; pari per la Gerenzanese; ko Cistellum e Pro Juventute
19 Ottobre 2025
SARONNO – Altro weekend amaro per la Pro Juventute che trova la quinta sconfitta consecutiva nella partita disputata nel primo pomeriggio di oggi 19 ottobre contro l’Union Oratori Castellanza, determinante la rete di Milani al 27′ della ripresa. Nello stesso girone di Legnano della seconda categoria, l’Amor Sportiva supera, invece, la sfida in trasferta con la Victor Rho per 1-2 grazie ai goal di Pustorino e Caso conquistando, così, altri tre punti importanti.
Nella seconda categoria di Varese, invece, il protagonista locale è il Cistellum che, dopo un inizio stagione ad alto ritmo, subisce la prima sconfitta stagionale con l’Angerese che mette a segno tre reti contro le due segnate dalla squadra di Cislago. A causa di questo ko il Cistellum si allontana ancor maggiormente dalla capolista Sommese distante al momento sette punti. In prima categoria, invece, la Gerenzanese è reduce da un pareggio per 2-2 in casa con la Virtus Cermenate.
(foto di Veronica Casagrande scattata durante Victor Rho-Amor Sportiva)