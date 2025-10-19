Calcio

LAINATE – Nell’anticipo del campionato di calcio di Seconda categoria ieri sera passo falso casalingo per la Frazione calcistica Dal Pozzo: contro l’Orpas è finita 0-3. Niente da fare per i gialloverdi, sostenuti come sempre da un folto e rumoroso pubblico: gara combattuta ma a segno è andata solo la formazione ospite.

Si è giocato sul campo di via Cagnola, centro sportivo comunale di Lainate, per la 6′ giornata del torneo. Per la Frazione calcistica Dal Pozzo si tratta della seconda sconfitta consecutiva. Oggi si disputano tutte le altre gare del calcio dilettantistico locale.

(foto da Facebook: saluto finale del Dal Pozzo ai tanti tifosi presenti in tribuna)

