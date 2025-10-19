Sport

VERANO BRIANZA – Crolla la Cogliatese sul campo della Polisportiva Veranese al termine di uno scontro diretto a senso unico nei bassifondi della classifica.

I gialloneri sono sin da subito più pimpanti e pericolosi, il match si sblocca al 22’ con un gran cross di Libardi dalla trequarti che finisce sulla testa di Vigano, Ortolan riesce a intervenire miracolosamente ma la palla resta lì e il nr. 11 appoggia in rete, 1-0. Al 34’ c’è il raddoppio, Libardi pennella su corner e sfiora il gol olimpico, la palla sbatte sul palo e sulla ribattuta Citterio la mette dentro da due passi, 2-0.

Nella ripresa arriva subito il tris, su un lancio lungo Ingrassia St. sfugge alla marcatura di Pastore e si invola senza fallire davanti al portiere, 3-0. La Cogliatese si spegne completamente e rischia di sprofondare ma la Veranese grazia i biancoazzurri colpendo una traversa e fallendo due/tre palle gol clamorose. Nel finale arrivano comunque altri due gol, segnano Chiavegati su un errore in uscita di Cimnaghi e Libardi con un bel mancino sotto la traversa. Finisce 5-0 per la Veranese.

Una Cogliatese che continua ad essere irriconoscibile e che non riesce più a portare in campo idee, ordine e grinta. Settimana prossima la squadra di Biemmi affronterà in casa il Vedano.

Polisportiva Veranese – Cogliatese : 5-0

VERANESE : Galimberti, Colombo, Chiavegati, Parravicini M., Manara, Citterio, Libardi, Longoni, Ingrassia St., Miucci, Vigano. A disposizione : Ceppi, Airoldi, D’Ippolito, Cenetti, Parravicini G., Mattioli, Ingrassia Si., Maspero, Biondo. All. Zuccotti

COGLIATESE : Ortolan, Pascale K., Cappelletti, Murari, Pastore, Pivato, Donghi, Muraca, Banfi, Cimnaghi, Tagliabue. A disposizione : Sanfilippo, Avella, Belotti, Borghi, Corona, Del Bianco, Pascale G., Pedrotti, Quaggelle. All. Biemmi

Marcatori : 22pt Vigano, 34pt Citterio, 4st Ingrassia St., 36st Chiavegati, 41st Libardi