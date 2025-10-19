Calcio

BREGNANO – L’Equipe Garibaldi torna a casa con una sconfitta di misura dopo una gara intensa e combattuta sul campo dell’Academy Bregnanese, terminata 2-1. Una partita equilibrata, in cui gli uomini di mister Scatigna hanno lottato fino al triplice fischio senza però riuscire a portare a casa punti.

A decidere l’incontro sono state le reti di Novembre e Sasso per i padroni di casa, mentre per l’Equipe Garibaldi è andato a segno Castaldo, sempre tra i più pericolosi e propositivi. Buona la reazione nel secondo tempo da parte dei rossoblù, che hanno provato in più occasioni a rientrare in partita, ma la difesa della Bregnanese ha retto fino alla fine.

Nonostante il risultato, l’Equipe Garibaldi ha mostrato segnali incoraggianti sul piano del gioco e dell’atteggiamento, mantenendo alta la fiducia in vista del prossimo impegno di campionato.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09