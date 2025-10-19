Calcio Eccellenza, Caronnese-Sedriano: diretta
19 Ottobre 2025
CARONNO PERTUSELLA – Impegno casalingo per la Caronnese che cerca i tre punti contro i milanesi del Sedriano. Partita in programma oggi allo stadio di corso della Vittoria con inizio alle 15.30.
Come arbitro dell’incontro è stato designato Marco Pievani di Bergamo (assistenti Paolo Rossi di Bergamo e Jacopo Urbani di Cinisello Balsamo).
Alle 15 si gioca invece, sempre in Eccellenza e per la 7′ giornata, Ardor Lazzate-Magenta con arbitro Federico Lorenzi di Pistoia (assistenti Elia Cortesi di Bergamo ed Alessandro Morina di Chiari).
Ieri due anticipi: Fbc Saronno-Solbiatese 1-1 e Arconatese-Legnano 2-0.
Calcio Eccellenza, un solido Fbc Saronno ferma una Solbiatese sprecona
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
(foto archivio: Caronnese in azione di gioco allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella)
19102025