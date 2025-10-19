Calcio

LAZZATE – Allo stadio comunale di via Laratta, l’Ardor Lazzate interrompe la serie negativa ma non riesce a centrare la vittoria, chiudendo 3-3 contro il Magenta nella settima giornata del campionato di Eccellenza Lombardia – Girone A.

Partita intensa e ricca di emozioni: al 20’ Furlan porta avanti il Magenta su rigore, ma l’Ardor reagisce e ribalta con Rapone al 27’ e Lokumu al 35’. Al 43’ Beretta accorcia per gli ospiti, fissando il 2-1 all’intervallo. Nella ripresa Panatti sigla il 3-1 al 18’, ma nel finale il Magenta trova le forze per rimontare con Baldaro al 37’, chiudendo la sfida sul 3-3 finale.

Ardor Lazzate-Magenta 3-3

ARDOR LAZZATE: Ferrara, Guanzironi, Schieppati, Soldi, Mira, Rovedatti, Lokumu, Grillo, De Angelis, Panatti, Rapone. A disposizione Zanforlin, Pasqual, Vianello, Galimberti, Di Giulio Maria, Gualtieri, Buzzetti, Zermo, Citterio. All. Fedele.

MAGENTA: Tozzo, Beretta, Baldaro, Vecchierelli, Fasoli, Piagni, Furlan, Perini, Traverso, Romanini, De Milato. A disposizione Horrocks, Decio, Moscheo, Matera, Bergo, Guarraci, Occhiuzzi, Deda, Cruz. All. Ganz.

Arbitro: Lorenzi di Pistoia (assistenti Cortesi di Bergamo e Morina di Chiari).

Marcatori: 20’ pt Furlan (M) rig., 27’ pt Rapone (A), 35’ pt Lokumu (A), 43’ pt Beretta (M), 18’ st Panatti (A), 37’ st Baldaro (M).

(foto archivio)

19102025