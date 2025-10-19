Calcio Promozione: l’Universal Solaro si rilancia, 3-1 al Gavirate
19 Ottobre 2025
SOLARO – Dopo un inizio di stagione altalenante, l’Universal Solaro ritrova ritmo e fiducia superando in casa 3-1 il Gavirate, una delle squadre più quotate del campionato di Promozione. Partita intensa al centro sportivo di via Berlinguer, sbloccata al 37’ del primo tempo da Latino, abile a portare avanti i giallorossi. Nella ripresa il Gavirate pareggia subito con Grillo al 2’, ma la squadra di Praino reagisce con determinazione e torna in vantaggio al 30’ grazie a Cinotti. In pieno recupero arriva anche il sigillo finale di Belnome, che fissa il risultato sul 3-1.
Universal Solaro-Gavirate 3-1
UNIVERSAL SOLARO: Pasiani, Summa, Trionfo, Greco, Panariello, Romano, Latino, De Carlo, Briancesco, Ragaialo, Belnome. A disposizione Capuano, Gussoni, Sordillo, Giordano, Comani, Fabbri, Tartaglione, Gorla, Cinotti. All. Praino.
GAVIRATE: Mantovani, Grillo, Giomi, Martinola, Praderio, Asprella, Trotta, Torelli, Spada, Torti, Pagani. A disposizione Montorio, Marchioro, Trancanella, Maccari, Marras, Cigolini, Fiore, El Matraque. All. Paolillo.
Arbitro: Cimino di Monza (assistenti Ali Hussein e Guglielmini di Saronno).
Marcatori: 37’ pt Latino (U), 2’ st Grillo (G), 30’ st Cinotti (U), 50’ st Belnome (U).
(foto archivio)
