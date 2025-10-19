Calcio

CESATE- Giornata da incorniciare per lo S.C. United, che al “Don Luigi Stucchi” cala il poker contro il Verbano Calcio imponendosi con un netto 4-1. La formazione di mister Catalano domina per larghi tratti dell’incontro, mostrando qualità, ritmo e concretezza. Un successo importante che proietta lo United a quota 10 punti e conferma la crescita costante della squadra, sempre più consapevole dei propri mezzi.

Sorride anche l’Aurora Cantalupo, che continua a stupire e resta in vetta alla classifica grazie al 2-1 casalingo contro l’Accademia Vittuone. La squadra di mister Piva ha saputo gestire con maturità una gara insidiosa, trovando le reti decisive nei momenti chiave e confermandosi una delle realtà più solide del girone. Con questa vittoria, l’Aurora resta al comando con 15 punti a pari merito con il Vighignolo.

Successo fondamentale anche per l’Universal Solaro, che al “Gaetano Scirea” supera 3-1 il Gavirate. I giallorossi di mister Ingrao si riscattano dopo le ultime settimane altalenanti offrendo una prova di grande carattere e intensità. Tre punti che rilanciano il Solaro e lo riportano nelle zone alte della classifica.

Amaro invece il pomeriggio del Ceriano Laghetto, che cade in casa per 0-2 contro l’Accademia BMV. I biancoverdi avevano iniziato con buon piglio ma due disattenzioni difensive hanno indirizzato la gara in favore degli ospiti.

In classifica, restano al comando Aurora Cantalupo e Vighignolo con 15 punti, seguite dall’Accademia Inveruno a 13 e dall’Accademia BMV a 11. Lo S.C. United sale a 10, mentre l’Universal Solaro insegue a quota 9.

Promozione – Girone C – Risultati e marcatori

Accademia Inveruno-Canegrate 3-2 Reti: 3′ pt Rondanini (I), 22′ pt Frau (C), 31′ pt Zucchetti (I), 27′ st Frau (C), 51′ st Sciocco (I)

Aurora Cantalupo-Acc. Vittuone 2-1 Reti: 9′ pt Rig. Bianchi (C), 9′ st Bianchi (C), 14′ st Rig. Bertoli (V)

Ceriano Laghetto-Accademia BMV 0-2 Reti: 28′ pt Loche, 13′ st Loche

Ispra-Gallarate 1-1 Reti: 42′ pt Rig. Rognone (I), 12′ st Tripoli (G)

Luino-Morazzone 0-4 Reti: 28′ pt Italiano, 15′, 23′ st Zani, 39′ st Mocellin

S.C. United-Verbano 4-1 Reti: Confalonieri (U), Romano (U), Pedrocchi (U), Gabbia (U), Pandini (V)

Universal Solaro-Gavirate 3-1 Reti: 37′ pt Latino (U), 2′ st Grillo (G), 30′ st Cinotti (U), 50′ st Belnome (U)

Vighignolo-Castanese 6-1 Reti: 12′, 36′ pt Facchini (V), 15′ pt Zingari (V), 30′ pt Orlandi (V), 38′ pt Fornaro (C), 42′ pt Rig. Mazzarani (V), 11′ st Facchini (V)