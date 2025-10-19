Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Spettacolare pareggio esterno per la Varesina di Venegono Superiore, che chiude sul 2-2 contro lo Scanzorosciate al termine di una partita intensa e combattuta. I padroni di casa erano andati avanti al 4’ con un rigore trasformato da Belloli, ma la squadra di Spilli ha reagito subito trovando il pari con Costantino al 23’. Nella ripresa, ancora Varesina avanti grazie al penalty di Grieco (39’ st), ma lo Scanzorosciate è riuscito a salvare il punto nel finale.

Un pareggio che consente alla Varesina di muovere la classifica dopo un periodo complicato, ma che lascia anche qualche rimpianto per la vittoria sfumata nel finale.

Serie D – Girone B, risultati e marcatori (8ª giornata)

Casatese Merate–Folgore Caratese 1-1 (3′ st Binous F, 11′ st Mendola C)

Castellanzese–Brusaporto 0-1 (50′ st Asiatico)

Leon–Real Calepina 2-0 (24′ pt Comelli, Palma)

Milan Futuro–Caldiero Terme 0-2 (29′ st Mauri, 47′ st aut.)

Pavia–Nuova Sondrio 1-1 (11′ pt Perna P, 23′ st rig. Marras S)

Scanzorosciate–Varesina 2-2 (4′ pt e rig. Belloli S, 23′ pt Costantino V, 39′ st rig. Grieco V)

Virtus CiseranoBergamo–Breno 1-2 (16′ pt rig. Valenti B, 18′ pt Marin V, 41′ pt Randazzo B)

Vogherese–Villa Valle 1-0 (15′ pt Zito)

Chievo Verona–Oltrepò 4-1 (24′ pt De Cerchio, 40′ pt Costantino, 3′ st Costantino, 35′ st Semenza, 39′ st D’Este)

Classifica Serie D – Girone B

Chievo Verona 19, Folgore Caratese 17, Brusaporto 16, Villa Valle 14, Casatese Merate 13, Milan Futuro* 11, Leon 11, Breno* 10, Caldiero Terme 10, Virtus CiseranoBergamo 10, Real Calepina 10, Oltrepò 10, Castellanzese 9, Vogherese 9, Scanzorosciate 8, Varesina 7, Pavia 4, Nuova Sondrio 1.

(foto archivio)

