Cesano Maderno, premiazione stand Mercato europeo: ecco i prescelti
19 Ottobre 2025
CESANO MADERNO – Sono già state migliaia le persone che da tutta la Brianza hanno affollato i 118 stand del Mercato Europeo di Cesano Maderno durante il suoi primi giorni; si andrà avanti anche oggi.
Ieri mattina in piazza Arese il tradizionale “momento istituzionale” alla presenza del sindaco Gianpiero Bocca, dei rappresentanti della Giunta e del consiglio comunale, del presidente di Fiva Confcommercio Giacomo Errico e delle autorità locali: a seguire c’è stato il momento, molto atteso, della premiazione dei banchi più originali di questa edizione.
A ricevere il riconoscimento per questo 2025 sono stati:
– 𝐄𝐥 𝐑𝐢𝐧𝐜𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐄𝐬𝐩𝐚𝐧̃𝐚 – Juan Solbas, Barcellona (Miglior banco straniero)
– 𝐋𝐚 𝐕𝐞𝐫𝐚 𝐋𝐢𝐪𝐮𝐢𝐫𝐢𝐳𝐢𝐚 – Elisa Colaleo, Rossano Calabro (Banco più originale)
– 𝐈𝐥 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐚𝐠𝐧𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 – Pometti Luca e C., Pontremoli (Miglior banco italiano)
Il Mercato, appuntamento tradizionale a Cesano Maderno, prosegue con stand, tradizione, artigianato e street food internazionale fino a questa sera.
(foto di gruppo dei vincitori col sindaco Gianpiero Bocca)
