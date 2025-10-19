UBOLDO – Una donna di 45 anni è stata aggredita mentre correva lungo la pista ciclopedonale di via per Origgio. L’episodio è avvenuto venerdì 4 ottobre, intorno alle 19.45, in un tratto poco illuminato del percorso.

Secondo quanto ricostruito, l’aggressore sarebbe sbucato all’improvviso da dietro un muretto, sorprendendo la donna alle spalle e facendola cadere a terra. Indossava un cappuccio e, dopo averla colpita con calci e pugni, si è dato alla fuga quando la vittima ha iniziato a gridare, probabilmente temendo l’arrivo di qualcuno.

La 45enne, dolorante ma cosciente, è riuscita a chiamare il marito che l’ha accompagnata al pronto soccorso. I medici le hanno riscontrato ferite e contusioni guaribili in circa due settimane.

La donna ha raccontato, in una testimonianza a Prealpina, che pochi giorni prima, nella stessa zona si sarebbe verificata un’altra aggressione.

