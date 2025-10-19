Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 18 ottobre, spiccano l’iniziativa provocatoria nell’area cani di via Toti e l’omaggio a una figura storica del dopoguerra saronnese. Attenzione anche agli appuntamenti di fine settimana, tra mercatini solidali e del collezionismo, mentre a Cislago si segnalano nuovi episodi di inciviltà.

Nell’area cani di via Toti è comparso un cartello dal tono ironico e provocatorio, mentre un residente ha raccolto escrementi per denunciare la scarsa pulizia.

Si è svolto un evento con ex sindaci per ricordare Agostino Vanelli, che guidò Saronno nel difficile periodo post-liberazione.

A novembre torna il mercatino dell’usato per solidale: partirà la raccolta di oggetti che verranno poi venduti a favore di progetti sociali.

Domenica 19 ottobre appuntamento in piazza per gli amanti del vintage con il mercatino del collezionismo e delle cose vecchie, tra oggetti curiosi e pezzi d’epoca.

A Cislago è stato abbandonato un water sul ciglio della strada: l’amministrazione ha avviato controlli e preannuncia sanzioni contro chi non rispetta le regole sullo smaltimento.

