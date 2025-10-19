Ieri su ilSaronno: protesta all’area cani, memoria per Vanelli e rifiuti abbandonati a Cislago
19 Ottobre 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 18 ottobre, spiccano l’iniziativa provocatoria nell’area cani di via Toti e l’omaggio a una figura storica del dopoguerra saronnese. Attenzione anche agli appuntamenti di fine settimana, tra mercatini solidali e del collezionismo, mentre a Cislago si segnalano nuovi episodi di inciviltà.
Nell’area cani di via Toti è comparso un cartello dal tono ironico e provocatorio, mentre un residente ha raccolto escrementi per denunciare la scarsa pulizia.
Area cani di via Toti, cartello ironico e minaccioso e… raccolta dimostrativa di escrementi canini
Si è svolto un evento con ex sindaci per ricordare Agostino Vanelli, che guidò Saronno nel difficile periodo post-liberazione.
Con Nigro e gli ex sindaci Saronno impara a conoscere Agostino Vanelli… che curò la città dopo la Liberazione
A novembre torna il mercatino dell’usato per solidale: partirà la raccolta di oggetti che verranno poi venduti a favore di progetti sociali.
Saronno, torna il mercatino dell’usato per solidale: a novembre raccolta e vendita
Domenica 19 ottobre appuntamento in piazza per gli amanti del vintage con il mercatino del collezionismo e delle cose vecchie, tra oggetti curiosi e pezzi d’epoca.
Saronno: domenica 19 ottobre torna il mercatino del collezionismo e delle cose vecchie
A Cislago è stato abbandonato un water sul ciglio della strada: l’amministrazione ha avviato controlli e preannuncia sanzioni contro chi non rispetta le regole sullo smaltimento.
