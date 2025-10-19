Città

SARONNO – Una serata di confronto in occasione della presentazione del libro “Il calcio del figlio”, con l’autore Wu Ming 4, in dialogo con il giornalista indipendente e conduttore radiofonico Andrea Cegna. L’evento, in programma giovedì 23 ottobre alle 21 all’auditorium Aldo Moro, promosso da associazione Culturale Il Tassello ed associazione Culturale Helianto in collaborazione con Asd Robur Saronno e Asd Amor Sportiva. Con il patrocinio del Comune di Saronno.

Il libro racconta in una forma ibrida sospesa tra reportage e fiction, i 12 anni che l’autore ha trascorso accanto al figlio che, come decine di migliaia di suoi coetanei italiani, si scopre giocatore di calcio, prima bambino e poi adolescente, in una delle squadre di calcio dilettantistico della sua città. Da riluttante genitore tifoso, Wu Ming 4 diventerà poi accompagnatore volontario e dirigente della squadra, conoscendo e vivendo un microcosmo di passione, tifo, relazioni complicate tra padri e figli, tra dirigenti e giovani giocatori, tra genitori e genitori. Si troverà quindi a fronteggiare anche le storture causate dal sistema che ruota intorno a questo sport, in un paese dove il calcio permea in varia misura l’immaginario maschile e non solo.

“Saronno ha un numero inusitato di società sportive. A Saronno, i bambini e bambine possono scegliere una qualsiasi disciplina sportiva alla quale dedicare tempo e passione. Ed è il calcio, ovviamente, che muove il maggior numero di persone, tra piccoli praticanti, genitori, parenti, allenatori, accompagnatori, volontari, preparatori atletici, organizzatori e dirigenti. È indiscutibilmente “amore” quello che si manifesta nell’impegno (e nel sacrificio) dei genitori ad accompagnare i figli a praticare sport (allenamenti e competizioni). Questo stesso amore viene raccontato dall’autore, che ci fa immergere nell’esperienza di un comune genitore di un ragazzo che pratica calcio in una delle tante società sportive non professionali del Paese. Il calcio del figlio racconta infatti storie di genitori, figli e pallone. Un libro che entra ed esce dai campi, frequenta gli spogliatoi, interagisce con gli allenatori, ma che ci tiene pure a mantenere un certo distacco per diventare la voce delle tante comunità di genitori”, così dall’organizzazione.

“Ma l’amore manifestato sugli spalti, come in ogni altro aspetto della vita, mostra tutti i volti e le sfaccettature della natura umana, anche i peggiori. Per amore – e per sport – si possono fare anche danni. Il calcio del figlio parla anche di questo, di quanto il bene e il male si mescolino fin troppo facilmente quando a giocarsela in campo è la propria amatissima prole. L’incontro rappresenta quindi una preziosa occasione da offrire alla nostra città per riflettere insieme su questo argomento, proprio all’inizio dell’anno scolastico e delle attività sportive, alla luce anche dei recenti fatti che hanno visto un padre/tifoso scendere in campo per malmenare un ragazzino, avversario del figlio. Risulta prezioso il coinvolgimento di due delle più attive società calcistiche della città (Asd Robur Saronno e Asd Amor Sportiva, così come dei loro giovani atleti), sia per offrire un contributo “dal campo” sia per coinvolgere i tesserati in un incontro che, volendo rimettere al centro la funzione educativa e ricreativa del gioco del calcio (e delle società sportive) a livello dilettantistico, ha senza dubbio una finalità sociale e civica” concludono.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09