Cronaca

CESANO MADERNO – Prosegue con risultati concreti l’impegno del Comune nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti. Grazie all’attività del Nucleo di tutela ambientale della polizia locale, supportata da fototrappole e sistemi di videosorveglianza, sono stati individuati i responsabili di due episodi avvenuti in diverse zone della città.

Il primo caso risale alla sera di venerdì 3 ottobre, quando una fototrappola installata dagli agenti ha immortalato una persona mentre scaricava undici sacchi di immondizia dall’auto, abbandonandoli lungo la strada. L’intervento è stato possibile dopo una serie di appostamenti complessi, resi necessari dalla particolare conformazione dell’area.

L’autore è stato identificato tramite la targa del veicolo, convocato al comando di via Fermi e sanzionato secondo il regolamento di polizia urbana. È stato inoltre deferito all’autorità giudiziaria, poiché l’abbandono di rifiuti costituisce reato e può comportare multe fino a 18 mila euro.

Un secondo episodio è avvenuto il 13 ottobre, quando il sistema di videosorveglianza comunale ha permesso di individuare un altro cittadino responsabile di aver abbandonato alcuni sacchi di rifiuti. Anche in questo caso la persona è stata convocata e sottoposta allo stesso iter sanzionatorio.

L’amministrazione comunale sottolinea che l’attività del Nucleo di tutela ambientale, rafforzato dalla recente riorganizzazione del comando di polizia locale, si sta dimostrando sempre più efficace nel contrasto a comportamenti incivili che compromettono il decoro urbano e danneggiano l’ambiente.

(foto: fototrappola in azione a Cesano Maderno)

19102025