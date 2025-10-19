Saronnese

ORIGGIO – Mobilitazione dei soccorsi nella serata di domenica 19 ottobre in via per Cantalupo, chiusa intorno alle 21 per permettere l’intervento di ambulanze, automedica, vigili del fuoco ed elisoccorso.

Secondo quanto riferito dai testimoni, la mobilitazione sarebbe stata causata dall’esplosione di una stufa all’interno di un’abitazione. I presenti raccontano di aver sentito un forte botto. Tre le persone rimaste ferite, di cui una in condizioni gravi.

I soccorritori hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l’area e prestare le prime cure ai feriti. Uno di loro è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano, mentre gli altri due sarebbero stati accompagnati in codice giallo nei nosocomi della zona.

Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi e per chiarire le cause dell’esplosione.

(Seguono aggiornamenti)

