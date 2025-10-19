Calcio

SARONNO – Ieri gli anticipi di Eccellenza Fbc Saronno-Solbiatese ed Arconatese-Legnano, oggi ancora tanto calcio locale.

In serie D, per l’8′ giornata alle 15, c’è Scanzorosciate-Varesina con arbitro Natale Rossiello di Molfetta, assistenti Danilo Patat di Tolmezzo e Niklas Kalbhenn di Pordenone.

In Eccellenza, 7′ giornata, alle 15 Ardor Lazzate-Magenta con arbitro Federico Lorenzi di Pistoia, assistenti Elia Cortesi di Bergamo ed Alessandro Morina di Chiari. Alle 15.30 Caronnese-Sedriano con arbitro Marco Pievani di Bergamo (assistenti Paolo Rossi di Bergamo e Jacopo Urbani di Cinisello Balsamo).

Nelle categorie inferiori si è arrivati alla 6′ giornata, inizio alle 15.30. In Promozione nel girone B Rovellasca 1910-Olginatese con arbitro Nazario Malizia di Varese, assistenti Alessandro Mauro di Gallarate e Van Tuan Calini di Legnano. Nel girone C Ceriano Laghetto-Accademia Bmv con arbitro Younes Kourif di Gallarate (Nicolò Volpe di Busto Arsizio e Valerio Saporiti di Busto Arsizio), Aurora-Accademia Vittuone con arbitro Vittorio La Fauci di Lecco (Matteo Besozzi di Varese e Ruhul Rahaman di Varese), Sc United-Verbano con arbitro Valerio Razvan Labbrodoro di Gallarate (Fabrizio Di Cera di Busto Arsizio e Flavio Lamllari di Busto Arsizio) e Universal Solaro-Gavirate con arbitro Simone Cimino di Monza (Siyad Ali Hussein di Saronno e Davide Guglielmini di Saronno).

In Prima categoria girone A Laveno Mombello-Tradate Abbiate con arbitro Luca Colombo di Legnano; nel girone B Gerenzanese-Virtus Cermenate con arbitro Matteo Mancini di Milano.

In Seconda categoria girone R ieri l’anticipo Dal Pozzo-Orpas 03; oggi Pro Juventute-Union Castellanza con arbitro Alessio Rignese di Legnano, oltre a Victor Rho-Amor sportiva con arbitro Alessandro Oldani di Legnano. Nel girone S Cgds Misinto-Leo Team con arbitro Francesco Marelli di Seregno e Polisportiva Veranese-Cogliatese con arbitro Andrea Russi di Seregno.

In Terza categoria Academy Bregnanese-Equipe Garibaldi con arbitro Riccardo Rimoldi di Legnano.

(foto Francesca D’Amadio/Sc United: Sc United in azione di gioco)

