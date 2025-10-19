Comasco

ROVELLASCA – Sono partiti nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione della stazione di Rovellasca-Manera sulla linea Saronno–Como di Ferrovienord. Il cantiere, che si concluderà a febbraio, comporterà la chiusura temporanea della sala d’attesa, oggetto di interventi su pareti, pavimenti e illuminazione. I lavori riguarderanno anche facciata e copertura dell’edificio, la posa di percorsi tattili per ipovedenti, il rinnovo del sottopasso con nuova pavimentazione e illuminazione, e la rimozione di strutture inutilizzate lungo le banchine.

L’intervento fa parte di un piano regionale da 11,5 milioni di euro, che interessa 29 stazioni delle linee Milano–Asso e Saronno–Como, con l’obiettivo di migliorarne accessibilità, sicurezza e comfort.

L’assessore regionale Claudia Maria Terzi ha sottolineato che il progetto “mira a rendere le stazioni più accessibili e accoglienti”, mentre il presidente di Ferrovienord Pier Antonio Rossetti ha parlato di “un recupero che restituisce alle comunità luoghi più sicuri e funzionali”.

Durante i lavori i viaggiatori devono seguire la segnaletica in stazione per orientarsi tra i percorsi temporanei.

