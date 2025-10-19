Città

SARONNO – All’Art Cafè in viale Santuario 11, è allestita la mostra fotografica collettiva dal titolo “Rituali di esistenza”, con scatti realizzati da autori vari del gruppo Fotografico Agorà Saronno.

L’esposizione indaga il tema della ritualità, intesa come “un filo che lega il passato e il presente, un’eco delle azioni ripetute che strutturano il nostro tempo e danno significato ai gesti più semplici”. La mostra invita il visitatore a riflettere su come abitudini, gesti e momenti del quotidiano – come un caffè al mattino, un abbraccio, una passeggiata, il ripetersi di un mestiere antico o una danza moderna – assumano una valenza simbolica o trascendente.

Il progetto si inserisce nel contesto dell’anno del Giubileo, sebbene reinterpretato in chiave laica, proponendo “di guardare alla ritualità come celebrazione della connessione umana, della memoria collettiva e dell’introspezione personale.”

La mostra osserverà i seguenti orari di apertura:

Sabato 18 e 25 ottobre: dalle 10 alle 12,30, dalle 15,30 alle 19

Domenica 19 e 26 ottobre: dalle 10 alle 12,30, dalle 15,30 alle 19

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09