Cronaca

SARONNO – Una serata di controlli mirati per la sicurezza stradale ha visto impegnata la polizia locale di Saronno in via Varese, all’altezza del distributore alle porte del quartiere Matteotti. Con una postazione composta da due auto di servizio, gli agenti hanno fermato diversi veicoli per verificare il rispetto delle norme sulla guida in stato di ebbrezza.

Durante le verifiche, realizzate con pretest ed etilometro, un automobilista è risultato positivo all’etilometro con un tasso alcolemico superiore al limite consentito per la guida. Per lui è scattato il ritiro immediato della patente e la segnalazione alle autorità competenti.

L’operazione rientra in una serie di controlli programmati che la polizia locale sta effettuando nei fine settimana, con l’obiettivo di prevenire incidenti e contrastare il rischio legato alla presenza di conducenti che si mettono al volante dopo aver bevuto.

Dal comando della polizia locale spiegano che questi interventi continueranno anche nei prossimi giorni, in particolare nelle aree di maggiore traffico e lungo le principali vie di ingresso in città.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09