SARONNO – “Prima di iniziare il mio intervento vorrei ricordare due saronnesi venuti a mancare nei giorni scorsi, due saronnesi doc: Franco Turconi, presidente di Semplice Terra, associazione saronnese attiva nella promozione dell’agricoltura biologica e sostenibile nel segno delle tradizioni, con tante lodevoli attività su tutto il nostro territorio; Cristiano Baldo detto Ruvido, manager musicale, dj, grande intenditore di musica, ha contribuito alla nascita e alla crescita della musica Underground italiana degli 90 accompagnando tanti artisti italiani poi diventati importanti che nei giorni scorsi non hanno mancato di esprimere cordoglio e riconoscenza. Spero che questi nostri concittadini vengano ricordati come meritano dalla loro città”

Con queste parole Mauro Rotondi consigliere comunale lunedì 13 ottobre ha strappato un autentico e forse applauso, partito anche con il consigliere Gianpietro Guaglianone e che è stato l’unico della serata che ha unito l’intero consiglio comunale e tutto il pubblico in sala.

