Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Notte movimentata lungo corso della Vittoria, dove due auto si sono scontrate. L’incidente è avvenuto poco prima delle 2 di domenica 19 ottobre e si è davvero temuto il peggio per i due conducenti un 28enne e un 48enne.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Saronno e i vigili del fuoco di Varese, oltre ai soccorritori inviati da Areu. Due ambulanze e un mezzo di soccorso avanzato hanno prestato le prime cure ai feriti, entrambi trasportati in codice giallo all’ospedale di Legnano anche dal personale della Croce Azzurra

Le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi da parte dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine sono proseguiti fino a notte fonda per chiarire la dinamica dello scontro, avvenuto in un tratto urbano già in passato teatro di altri incidenti.

(foto archivio)

