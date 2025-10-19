Città

SOLARO – Ottanta minuti di risate, emozione e consapevolezza hanno conquistato il pubblico del Polo di Comunità Regina Elena, dove giovedì 16 ottobre è andato in scena lo spettacolo “La Gallina” di Daniele Raco, comico conosciuto dal grande pubblico grazie al programma televisivo Zelig.

L’evento, che ha registrato un grande successo di pubblico, rientra nelle iniziative promosse dal Comune di Solaro per il mese dedicato alla prevenzione e al contrasto del gioco d’azzardo patologico, nell’ambito del progetto regionale sostenuto da Regione Lombardia e dalle agenzie per la salute.

Con il suo stile diretto e ironico, Raco ha raccontato la propria esperienza personale di dipendenza, trasformandola in uno spettacolo di stand up e teatro civile che alterna momenti di comicità e riflessione profonda. Un viaggio verso la rinascita, capace di far ridere e pensare, toccando corde emotive e offrendo spunti di consapevolezza.

L’appuntamento ha chiuso un percorso di incontri e attività portate avanti nei mesi scorsi dal Comune insieme all’azienda sanitaria territoriale e ai gruppi di volontariato impegnati sul tema del gioco d’azzardo, con l’obiettivo di promuovere una cultura della responsabilità e della salute condivisa nella comunità solarese.

