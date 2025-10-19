iltra2

TRADATE – Intervento di pulizia nella mattinata di oggi in due punti della città. L’assessore comunale all’Ambiente Vito Pipolo ha reso noto che è stato ripulito un tratto dell’area pedonale laterale di via del Carso, dove nei giorni scorsi erano stati tagliati siepi e arbusti.

Contestualmente, è stata effettuata anche la pulizia del sottopasso che collega via Fiume a via Marone. L’intervento è stato possibile grazie alla collaborazione tra privati cittadini e volontari: un residente ha provveduto allo sfalcio dell’area, mentre i volontari della Casa della città solidale si sono occupati di rimuovere i rifiuti e completare le operazioni di pulizia in entrambe le zone.

L’assessore Pipolo ha espresso gratitudine per la sensibilità e l’impegno dimostrati: “Grazie al privato che ha sfalciato l’area e ai volontari che hanno ripulito entrambe le aree”, ha commentato sui social.

19102025