UBOLDO – La storia di due donne e di un legame unico, che affonda le sue radici in uno dei periodi più dolorosi della storia del mondo. Si tratta del romanzo “Cara Ilka. Lettere da Auschwitz”, scritto dall’autrice uboldese Susanna Previati. Si tratta di un libro dai tratti storici intensi, frutto di una profonda ricerca da parte dell’autrice: le tematiche di pesante carica emotiva non hanno fermato l’autrice dall’approfondire con precisione un periodo storico, quello del nazifascismo, che si dimostra ancora una volta potente, triste e doloroso.

“Mi ha sempre affascinato questo periodo storico e quando ho deciso di intraprendere il percorso della scrittura ho avuto fin da subito le idee chiare sull’argomento – ha commentato – Ho fatto ricerche, ho trovato curiosità e affrontato tematiche che penso sia importante diffondere e poterle raccontare per me vuol dire tenerne viva la memoria”.

Il romanzo, attualmente in stato di prevendita, sarà disponibile sulle piattaforme online a partire dal prossimo 24 ottobre.

“A soli tredici anni, Ilka viene strappata alla sua vita e caricata con la famiglia su un treno, senza sapere dove finirà il suo viaggio”, così si legge nella sinossi del libro. “Nella sua valigia ci sono solo speranze e paure, ma all’arrivo ad Auschwitz la realtà che la attende è ancora più crudele di quanto potesse immaginare.

Inizialmente forte e determinata, Ilka si trova presto a fare i conti con le fragilità e i timori tipici della sua età. Nel campo conosce Irena, una giovane donna catturata insieme al fidanzato, spaventata e smarrita. Tra loro nasce un legame intenso, capace di trasformarsi in un atto di resistenza: in un luogo dove la vita sembra non valere nulla, saper anteporre l’altro a sé stessi diventa un atto di coraggio. Tra torture, selezioni e privazioni quotidiane, la paura e la rabbia si intrecciano al bisogno di affetto, dando forza a emozioni e sentimenti che neppure la brutalità dei campi di concentramento riesce a distruggere. Quando attendere passivamente la fine non è più un’opzione, Ilka e Irena trovano nel coraggio e nella solidarietà un nuovo modo di resistere. Ma il tempo stringe: le truppe russe sono ormai vicine al campo. Potrà esserci davvero un futuro oltre Auschwitz? E quel legame nato nell’orrore sarà abbastanza forte da sopravvivere alla libertà?”

