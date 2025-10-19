Primo piano

GERENZANO – Un viaggio alla scoperta del mondo delle api e dell’apicoltura, tra teoria e pratica: è quello proposto dal corso di apicoltura organizzato dalla Cooperativa Ardea Onlus in collaborazione con il Lions Club Gerenzano Basso Varesotto.

L’iniziativa prenderà il via martedì 28 ottobre al Parco degli Aironi di via Inglesina 51 e prevede sette incontri curati dal dottor Francesco Vacirca, zoonomo e apicoltore iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Milano.

Le lezioni, in programma dalle 20,30 alle 22,30, affronteranno passo dopo passo tutti gli aspetti legati all’allevamento delle api: dalla conoscenza delle razze e della struttura dell’alveare, alla scoperta dei prodotti apistici, fino alle buone pratiche e alle patologie più comuni. L’ultimo incontro sarà dedicato a un’esercitazione pratica in apiario direttamente al Parco degli Aironi, per mettere in campo quanto appreso durante il percorso.

Le iscrizioni sono aperte: per informazioni è possibile contattare il dottor Francesco Vacirca al numero 349 0838252 o scrivere all’indirizzo [email protected].

La quota di partecipazione è di 140 euro.