VARESE – Fare squadra tra Lombardia e Piemonte per costruire uno sviluppo sempre più attrattivo, integrato e sostenibile per il Lago Maggiore. Con questo obiettivo l’europarlamentare bustocca Isabella Tovaglieri e il sindaco di Arona e presidente della commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera Alberto Gusmeroli hanno promosso il convegno “Uniti per il Maggiore”, un momento di confronto e progettualità al quale parteciperanno istituzioni, imprese, associazioni e cittadini che vivono, lavorano e investono sulle sponde piemontese e lombarda del lago. L’incontro, che si terrà al Palagreen di Arona sabato 25 ottobre alle 10, vedrà anche la partecipazione del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla programmazione e al coordinamento della politica economica, Alessandro Morelli.

“Abbiamo voluto riunire i principali stakeholder del territorio – dichiara Isabella Tovaglieri – perché solo con una sinergia comune, capace di superare gli interessi locali e i confini amministrativi, saremo in grado di fare del Lago Maggiore un brand internazionale riconoscibile, simbolo di eccellenza, bellezza e accoglienza, con ricadute positive per i residenti, per le imprese e per gli operatori turistici. L’evento – conclude l’europarlamentare – non sarà soltanto un momento di ascolto e confronto, in cui ogni voce avrà la possibilità di contribuire con idee e proposte, ma anche l’occasione di mettere a punto strategie concrete per valorizzare e promuovere un territorio dalle enormi potenzialità, che merita di avere più visibilità e un ruolo da protagonista anche in Europa”.

Il convegno è aperto al pubblico previa registrazione al link https://bit.ly/unitiperilmaggiore

