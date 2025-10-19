Volley

CARONNO PERTUSELLA – Nella seconda giornata della serie B maschile di volley, ieri sera vittoria 3-1 dell’Ets Rossella Caronno Pertusella in casa contro i Diavoli rosa (19-25, 25-22, 25-21 e 25-14). Partenza sprint dei Diavoli rosa, che con un servizio micidiale conquistano il primo set. Sembrava una serata difficile, ma i ragazzi di coach Gervasoni hanno reagito da grande squadra. Dal secondo set i gialloblù hanno cambiato marcia, trovando il giusto assetto in campo e dominando gli scambi successivi. Tre set a Caronno e la vittoria è caronnese.

Al centro sportivo Blu di Limbiate i locali del Miretti team hanno invece perso 3-0 contro Ciriè, in un match che ha avuto poca storia (23-25, 20-25 e 13-25).

Per la Pallavolo Saronno derby varesotto in casa al Paladozio di via Biffi contro lo Yaka Malnate: successo malnatese per 3-1 (25-15, 23-25, 24-26 e 16-25), e dunque passo falso interno per il team saronnese.

(foto: la Ets Rossella Caronno Pertusella in casa vittorioso sui Diavoli rosa)

19102025