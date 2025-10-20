Basket

SARONNO – Anche la Robur Basket Saronno (serie B Interregionale) si unisce al lutto che ha colpito l’intero movimento cestistico italiano dopo la tragedia avvenuta ieri sera a Rieti, al termine della partita di Serie A2 tra la Sebastiani Rieti e la Pistoia Basket.

In una nota diffusa oggi, la società saronnese ha espresso cordoglio e vicinanza alle persone coinvolte:

“Senza polemiche, senza accuse, agiranno gli enti preposti. Solo silenzio e riflessione. Il pensiero della Robur Basket Saronno va a Raffaele Marianella, alla sua famiglia, ai parenti ed agli amici e a tutte le persone rimaste coinvolte in questa tragedia”.

Secondo le ricostruzioni, la tragedia si è consumata nella serata di domenica lungo la superstrada Rieti–Terni, all’altezza dello svincolo di Contigliano (Rieti). L’autista del pullman che trasportava i tifosi del Pistoia Basket di ritorno dalla partita è morto dopo essere stato colpito da un oggetto durante un presunto assalto da parte di alcuni sostenitori della Sebastiani Rieti.

Come riportato da Pistoiasport, l’uomo sarebbe stato colpito da un mattone o da un altro oggetto lanciato contro il mezzo. L’incontro, valido per il campionato di Serie A2, si era concluso con la vittoria della formazione toscana.

L’episodio ha profondamente scosso l’ambiente sportivo nazionale. In queste ore tutto il mondo del basket si è stretto attorno alla famiglia di Raffaele Marianella, ricordandolo con messaggi di solidarietà e cordoglio.

