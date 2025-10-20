Comasco

BREGNANO – Il Comune di Bregnano ha voluto esprimere le proprie congratulazioni a Giovanni Pini, cittadino bregnanese che ha conseguito la laurea triennale in Architettura con una tesi dedicata al suo paese, dal titolo “Architettura comunale a Bregnano – Trasformazioni politiche e architettoniche di una comunità”.

Mercoledì 15 ottobre, il neo laureato ha incontrato in municipio la sindaca Elena Daddi, che si è complimentata con lui per l’importante lavoro di ricerca, capace di valorizzare la storia e l’identità locale attraverso lo studio dell’evoluzione urbanistica e istituzionale del territorio. La tesi ripercorre infatti le tappe principali della storia amministrativa di Bregnano, dalla prima Casa del Comune post-unitaria fino all’attuale municipio del 1933, raccontando come le trasformazioni architettoniche abbiano rispecchiato i cambiamenti politici e sociali vissuti dalla comunità.

Giovanni Pini ha voluto ringraziare il personale comunale per il supporto offerto durante la ricerca e Mauro Vergani per aver condiviso la propria collezione di cartoline storiche, fondamentale per la ricostruzione visiva del lavoro. Una copia della tesi sarà consultabile presso la biblioteca comunale di Bregnano, a disposizione dei cittadini interessati. L’amministrazione comunale ha ringraziato il giovane architetto per l’impegno e per aver offerto, con il suo lavoro, un prezioso contributo alla memoria storica del paese.

