ORISTANO – Nel cuore della Sardegna ad Oristino si è giocata una partita che ha avuto il sapore della poesia. Sullo sfondo maestoso di Tharros la Caronnese Women (serie C) ha danzato come una compagnia teatrale in scena, regalando sette atti di bellezza e precisione. Ogni gol è sembrato un verso inciso nella sabbia, ogni azione un passo di danza tra le ombre della storia. Codecà, Marini, Pellegrinelli: nomi che oggi si intrecciano con quelli degli antichi abitanti di questa terra, in una giornata che ha unito sport e mito. Vittoria netta e convincente per la Caronnese Women, che sul campo della Tharros impone un severo 0-7 mostrando qualità, intensità e una grande intesa offensiva. Protagonista assoluta Elena Codecà, autrice di un poker e vera trascinatrice della Caronnese Women, ora a punteggio pieno dopo due partite di campionato

La cronaca

Veniamo alla cronaca minuto per minuto

1′ Pellegrinelli trova Bufano, fa proseguire Codecà che in diagonale insacca il vantaggio: 0-1

3′ De Vivo in fascia destra lancia Marini che lancia Codecà verso la porta avversaria: la rossoblù con altruismo non calcia, ripassa a Marini che impegna il portiere alla facile parata.

4′ Manea in area avversaria calcia debole

5′ Codecà tira forte di sinistro costringendo il portiere a ribattere palla, recupera Marini che calcia forte e il portiere para.

9′ Secondo gol Caronnese: Pellegrinelli trova Marini fuori linea che con uno scatto batte il portiere in uscita: 0-2

11′ Gola recupa palla e serve Manea che serve Codecà al tiro rimpallato dalla difesa.

13′ Codecà ci riprova subito dopo con un tiro parato dal portiere della Tharros.

16′ terzo gol Caronnese in arrivo con Marini lanciata da De Vivo: 0-3

18′ Ancora in gol la Caronnese con il “cobra’ letale Codecà: 0-4.

26′ Punizione dalla sinistra per la Caronnese, palla in area respinta della difesa, recupera Bufano che calcia alto di prima intenzione.

30′ La Tharros supera la metacampo con un’azione in verticale e conquista il primo angolo.

31′ su azione di ripartenza Pellegrinelli lancia in profondità Codecà che impegna il portiere alla parata.

34′ la Tharros si affaccia nuovamente nei pressi dell’area e va al tiro parato dall’attenta Schianta

43′ Altro angolo per la Tharros senza nulla di fatto.

45′ La Tharros ci prova con un forte tiro in diagonale a lato.

Il direttore di gara decide per un minuto di recupero.

Secondo tempo

46′ la Caronnese sostitusce Manea, De, Vivo e Dubini con Diefenthaeler, Barbini e Lozza.

47′ Pronti via e la Caronnese va in gol per la quinta volta con il “pistolero’ Pellegrinelli che crede su una palla alzata in avanti di Marini, supera tutti e appoggia in rete: 0-5

55′ Pellegrinelli batte una punizione da 25 metri fortissima che si spegne fuori di poco.

64′ Arriva il sesto gol caronnese ad opera di Codecà che effettua un buon dribbling e va al tiro preciso in gol: 0-6

65′ Azione veloce della Tharros che val al tiro ma l’attenta Schianta devia in angolo.

69′ Settimo gol della Caronnese con un colpo di testa di Codecà su splendido cross di Bufano: 0-7

73′ Scambio Codecà – Barbini che effettua un tiro cross parato dal portiere.

75′ Ancora un forte tiro di Barbini parato.

76′ La Caronnese batte un calcio d’angolo, Gola si libera bene, stacca di testa mandando palla fuori di poco.

77′ Tiro della Tharros deviato in angolo.

80′ Altro calcio d’angolo per la Caronnese: palla a Diefenthaeler che da fuori area calcia alto.

83′ esce Pellegrinelli, entra Mazzon per la Caronnese.

43′ Calcio d’angolo per la Caronnese battuto dalla sinistra da Bufano, salta Gola che colpisce di testa fuori..

92′ Barbini calcia alto.

49′ dopo 4′ minuti di recupero il direttore di gara fischia la fine dell’incontro.

Elogio alla Tharros: dove l’ospitalità diventa cultura. Dalla prima stretta di mano all’ultimo sorriso del terzo tempo, le ragazze della Tharros hanno incarnato i valori più nobili dello sport. Con generosità e calore, hanno accolto la Caronnese in un contesto unico, rendendo la giornata indimenticabile non solo per il risultato, ma per l’atmosfera che si è respirata.

Il terzo tempo, vissuto tra parole sincere e gesti gentili, è stato un momento di condivisione autentica, dove le maglie diverse si sono mescolate in un’unica grande famiglia sportiva. In un mondo che corre veloce, la Tharros ha saputo rallentare il tempo, offrendo un’esperienza che va oltre il campo.

Grazie, Tharros, per averci ricordato che il calcio è anche bellezza, rispetto e amicizia. Il vostro spirito è un faro che illumina il cammino di tutte le squadre che credono in uno sport che unisce.