Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – Proseguono le attività di controllo del territorio da parte della polizia locale di Garbagnate Milanese, con particolare attenzione al rispetto delle norme sulla circolazione e alla copertura assicurativa obbligatoria dei veicoli. Nel corso dei posti di controllo organizzati nei giorni scorsi, gli agenti hanno fermato e successivamente sequestrato diversi mezzi risultati sprovvisti di assicurazione Rca. I conducenti sono stati sanzionati secondo quanto previsto dal Codice della strada e dovranno regolarizzare la posizione prima di poter riottenere il proprio veicolo.

Il Comando fa sapere che nuovi controlli mirati sono in programma nei prossimi mesi, anche con l’ausilio di sistemi automatici di lettura targhe per individuare in tempo reale eventuali irregolarità.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

20102025