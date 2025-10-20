Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – “In qualità di consiglieri del gruppo misto, con la presente intendiamo replicare alla nota pubblicata a firma del direttivo di Caronno Pertusella in risposta alla nostra dichiarazione di voto sul bilancio consolidato resa nella seduta del Consiglio Comunale del 30 settembre.

Inizia così la nota firmata da Francesca Rossetti e Anthony Sunil che replicano alle dichiarazioni del Pd.

“Il Direttivo Pd erra nell’imputarci qualsivoglia intento volto a screditare la gestione di Artos. E’ evidente a tutti che il nostro intervento fosse incentrato sul bilancio della Fondazione, anch’esso compreso nel documento portato in Consiglio Comunale per l’approvazione.

In ottemperanza al nostro ruolo di controllo dell’operato dell’Amministrazione, abbiamo espresso il nostro dissenso rispetto alle scelte relative al compenso del Direttore e alle retribuzioni di alcuni dipendenti.

Quindi qualsiasi tentativo teso ad imputarci obiettivi diversi da quelli sopra citati viene da noi respinto con fermezza ai mittenti, in quanto palesemente inveritiero ed infondato.

Dalla lettura della nota della dirigenza Pd emerge con chiarezza il tentativo di spostare l’attenzione su questioni di scarso interesse per la cittadinanza (come le asserite nostre assenze alle riunioni), alzando i toni, non potendo smentire i dati oggettivi da noi forniti durante l’ultima assemblea cittadina, tant’è vero che alla fine lo stesso Direttivo ammette che alcuni dipendenti della Fondazione Artos percepiscono meno di 9 euro lordi.

Secondo il Direttivo Pd questi lavoratori sono solo 6 ma, per quanto ci è dato sapere, il numero sarebbe superiore.

Lo stesso Direttivo, nell’affermare che alcuni dipendenti Artos percepiscono una retribuzione oraria lorda pari ad euro 8,66, paga che quindi è al di sotto dei 9 euro, omette di precisare che si è giunti a questa cifra grazie agli aumenti contrattuali Uneba dell’1 luglio 2025. Prima di tale data la retribuzione oraria era inferiore.

Ciò posto, è pacifico che come la nostra amministrazione, discrezionalmente, ha riconosciuto ai due dipendenti che coadiuvano il direttore un aumento di indennità di circa 200,00 euro netti mensili per ciascuno, allo stesso modo avrebbe la facoltà di aumentare di 34 centesimi la paga oraria dei lavoratori che percepiscono meno di 9 euro lordi.

Rileviamo inoltre come il Direttivo Pd si sia guardato bene dall’esplicitare le ragioni delle nostre assenze alle riunioni: è indubbio che la mancata presa di posizione nell’autunno 2023 sul tema del salario inferiore ai 9 euro lordi all’ora di alcuni lavoratori Artos abbia incrinato in modo significativo il nostro rapporto con il Circolo cittadino Pd.

Riteniamo infatti che le battaglie non debbano rimanere ferme solo “sulla carta”, ma debbano poi tradursi in azioni concrete orientate alla risoluzione di situazioni reali.

Ad ogni modo, è dato di fatto che le nostre parole sul tema del salario inferiore ai 9,00 euro lordi all’ora per alcuni lavoratori Artos siano rimaste inascoltate dal sindaco, dalla maggioranza e dal Circolo Pd.

Precisiamo infine che anche noi due consiglieri abbiamo partecipato alle attività di raccolta firme organizzate dal Circolo PD di Caronno P.lla presenziando ai gazebi e alle varie iniziative, come comprovato da articoli e fotografie circolanti sul web.

In conclusione, auspichiamo per il futuro un ritorno al modello basato sul volontariato, nel rispetto di quella che era la finalità originaria della Fondazione, e il riconoscimento della retribuzione oraria di almeno 9,00 euro lordi per i lavoratori inquadrati a livelli più bassi.

