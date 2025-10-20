iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Si è svolta nella mattinata di sabato 18 ottobre al Castello di Monteruzzo, via Marconi 1, la sessione di vaccinazioni antinfluenzali e antipneumococciche organizzata dai medici di base di Castiglione Olona.

L’iniziativa, dedicata ai pazienti dei dottori Bettoni, Giudici, Lucioni e Colombo, ha registrato una buona partecipazione da parte dei cittadini, che hanno potuto accedere al servizio in modo ordinato e in piena sicurezza.

L’amministrazione comunale ha espresso un sentito ringraziamento a tutti i medici coinvolti, ai volontari e alla Protezione civile, che hanno collaborato all’organizzazione e alla gestione della giornata, garantendo il corretto svolgimento delle operazioni.

(foto: i rappresentanti comunali con lo staff coinvolto nell’iniziativa)

