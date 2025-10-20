Città

SARONNO – Prende ufficialmente forma il progetto di rigenerazione urbana dell’ex area Pozzi Ginori, nel quartiere Matteotti di Saronno. Da oggi, lunedì 20 ottobre, in via Fratelli Cervi, all’angolo con via Balasso, è stata istituita un’area di cantiere che resterà attiva sino al completamento dei lavori, previsto per ottobre 2027. Nella zona interessata sono stati predisposti il divieto di sosta con rimozione forzata, la recinzione del perimetro e l’apertura di due accessi carrai provvisori oltre a un passaggio pedonale per consentire il regolare svolgimento delle operazioni di cantiere.

L’intervento rappresenta uno dei principali progetti di riqualificazione urbana della città: l’ex complesso industriale, ormai completamente demolito, lascerà il posto a un quartiere residenziale. I nuovi edifici saranno gas free e realizzati in classe energetica A4 Nzeb (Nearly Zero Energy Building), con dotazioni di geotermia, pannelli radianti, impianti fotovoltaici e sistemi di domotica avanzata. Oltre alle abitazioni, il progetto prevede percorsi ciclopedonali, spazi verdi attrezzati e aree pubbliche per favorire la socialità e la mobilità sostenibile.

Un intervento che segna una svolta per il rione Matteotti, destinato nei prossimi anni a trasformarsi da area dismessa a nuovo polo urbano sostenibile e moderno, in linea con gli obiettivi di efficienza energetica e qualità ambientale promossi a livello regionale e nazionale.

(foto: il rendering del progetto)

20102025