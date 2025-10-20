Eventi

GERENZANO – Dal 20 al 25 ottobre a Villaggio Amico di Gerenzano si rinnova l’appuntamento con la Settimana della Memoria, iniziativa annuale dedicata alla prevenzione e sensibilizzazione sulla demenza. Un’intera settimana durante la quale sarà possibile effettuare screening gratuiti delle abilità cognitive e colloqui di supporto psicologico e orientamento rivolti ai familiari di persone affette da decadimento cognitivo.

Gli incontri si svolgeranno al Poliambulatorio Energy Center di via Stazione 3, dove la dottoressa Alessia Rossetti, psicologa di Villaggio Amico, eseguirà test di valutazione neuropsicologica utili per individuare eventuali segnali di deterioramento cognitivo.

L’iniziativa è rivolta in particolare a chi ha più di 65 anni, a chi ha notato difficoltà di memoria, linguaggio o attenzione, o a chi non ha mai effettuato visite specialistiche presso neurologi o geriatri. L’obiettivo è duplice: favorire una diagnosi precoce e, al tempo stesso, rafforzare la cultura della prevenzione nei confronti di patologie come Alzheimer e altre forme di demenza.

La Settimana della Memoria si inserisce nel percorso di attività portate avanti dalle comunità amiche delle persone con demenza di Gerenzano e Cislago, impegnate tutto l’anno in azioni di informazione, sostegno e inclusione.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Villaggio Amico in via Stazione 5 a Gerenzano, al numero 02 96489496, oppure scrivere a [email protected].

(foto d’archivio)

