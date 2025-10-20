Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 19 ottobre, emergono episodi di cronaca e sicurezza stradale: una donna è stata aggredita mentre correva sulla pista ciclabile, a Saronno controlli con l’etilometro hanno portato al ritiro di una patente.

Una donna è stata aggredita da un uomo incappucciato mentre faceva jogging lungo la pista ciclopedonale di via per Origgio; l’aggressore è fuggito dopo la reazione della vittima.

È stato realizzato un nuovo percorso pedonale in via Volta a Saronno, frutto del lavoro della cooperativa Ozanam insieme ad alcune persone seguite dai servizi sociali.

Controlli con l’etilometro in via Varese a Saronno hanno portato al ritiro di una patente nella notte tra sabato e domenica, nei pressi del quartiere Matteotti.

Un automobilista è stato multato a Cesano Maderno dopo essere stato immortalato da una telecamera installata sul territorio: il veicolo è risultato non in regola.

Il consiglio comunale di Saronno ha reso omaggio a Franco Turconi e Cristiano “Ruvido” Baldo, unendosi nel ricordo proposto dal consigliere comunale Mauro Rotondi.

