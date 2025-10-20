Ecco il testo integrale

“E ringrazio di cuore i ragazzi e le ragazze de Il Granello – Coop Sociale che ci ricordano come i veri limiti sono nello sguardo di chi non sa o non può immaginare un mondo rispettoso, inclusivo per tutti. Questo pomeriggio, su quel palco, non ho visto solo ragazze e ragazzi: ma eroi del quotidiano. Scintille di luce nel cielo buio di una società che ancora fa troppa fatica ad accettare la disabilità e creare ambienti inclusivi.