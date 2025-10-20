Musical il Granello, Fabris: “Scintille di luce nel buio di una società che fa fatica ad accettare la disabilità”
20 Ottobre 2025
SARONNO – “L’inclusione è una cosa bellissima”. Inizia così l’intervento dell’assessore ai Servizi alla persona Matteo Fabris sul musical andato in scena domenica pomeriggio al teatro Pasta.
“E ringrazio di cuore i ragazzi e le ragazze de Il Granello – Coop Sociale che ci ricordano come i veri limiti sono nello sguardo di chi non sa o non può immaginare un mondo rispettoso, inclusivo per tutti. Questo pomeriggio, su quel palco, non ho visto solo ragazze e ragazzi: ma eroi del quotidiano. Scintille di luce nel cielo buio di una società che ancora fa troppa fatica ad accettare la disabilità e creare ambienti inclusivi.
A loro è dedicata la Settimana dell’inclusione che oggi giunge nel mezzo del suo fitto calendario di eventi, con uno spettacolo che ha saputo regalare grandissime emozioni come solo “i ragazzi più belli del mondo” di Luca Landolfi sanno fare!
L’evento è solo una tappa di un lungo viaggio verso la promozione dell’inclusione delle persone con disabilità in ogni contesto di vita: e sappiamo quanto strada c’è ancora da fare! Un grandissimo grazie a quanti lavorano quotidianamente per raggiungere questo risultato. A partire dalle associazioni, cooperative e dai “miei” assistenti sociali e a tutto l’Ufficio di Piano dell’ Ambito Territoriale del Saronnese (fantastici e orgogliosissimo di tutti loro) .
Grazie ai colleghi assessori che nel distretto hanno sostenuto con forza questo progetto!
E grazie a tutti voi, per qualsiasi gesto, grande o piccolo che sia, a sostegno di iniziative inclusive”.
